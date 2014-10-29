Болельщица "Спартака" подала в суд на МВД Татарстана

Фото: ТАСС/ Борис Кавашкин

Болельщица "Спартака" Екатерина Степанова подала в суд на Министерство внутренних дел Татарстана за поведение сотрудников полиции в преддверии матча первого тура чемпионата России по футболу "Рубин" - "Спартак", сообщает Чемпионат.ком.

Ранее "Спартак" требовал руководство РФПЛ разобраться с ситуацией вокруг досмотра болельщиц клуба в Казани. Сотрудников полиции уличили в том, что они раздевали девушек догола.

"Нам пришла куча писем от прокуратуры и МВД Татарстана с объяснениями, что все досмотры происходили в рамках закона. В последнем письме, которое пришло от МВД Татарстана, было сказано, что они не будут возобновлять никакие дела. Аргументы представителей власти: нет доказательств, а показаний свидетелей недостаточно.

Сегодня я подала заявление в районный суд города Москвы по месту своей прописки. Заявление приняли без каких-либо проблем. В скором времени будет назначен судья по нашему делу. В этой непростой ситуации нам очень помогают юристы фан-клуба и юристы "Спартака". У нас есть аудиозапись, на которой сотрудница полиции просит задрать футболку и лифчик. Это статья 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий," - рассказала Степанова.

Стоит отметить, что после инцидента с досмотром несколько болельщиц клуба обратились с жалобами в прокуратуру.

Это не первый случай столь "тщательного" досмотра, которому подвергаются болельщики "Спартака" в Казани. Так, на матче "Рубин" - "Спартак" в декабре 2012 года сотрудники полиции заставляли людей раздеваться при досмотре и стоять без обуви на холодном кафеле.