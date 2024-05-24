СК предъявил арендатору дома в Истринском округе обвинение

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

СК РФ предъявил арендатору дома в СНТ "Снегирь" в Истринском округе Подмосковья, где из-за пожара погибли люди, обвинение, а также избрал меру пресечения. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Обвиняемому вменяют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть людей, а также организацию незаконной миграции. В качестве наказания его заключат под стражу.

В комитете добавили, что в данный момент продолжается установление причины и очага возгорания. Специалисты уже провели осмотр и назначили судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.

Пожар произошел 23 мая около 04:00. Уже в 05:18 огонь удалось локализовать на площади 80 метров. Позднее пожарные ликвидировали открытое горение, а уже днем – полностью потушили пожар.

В результате возгорания погибли восемь человек. Еще один пострадал и был госпитализирован. В пресс-службе компании Ozon сообщили, что погибшие были сотрудниками подрядной организации маркетплейса.

Следователи возбудили два уголовных дела по факту произошедшего. В рамках расследования произошедшего задержали 24-летнего гражданина Узбекистана, являющегося арендатором дома.