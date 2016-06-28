Два снаряда времен ВОВ нашли на Рязанском проспекте

Фото: m24.ru/Юлия Иванко
Два артиллерийских снаряда времен Великой Отечественной войны обнаружили во время земляных работ на Рязанском проспекте, сообщили m24.ru в столичном ГУ МВД России.
"Два предмета со следами сильной коррозии были найдены в котловане во время земляных работ на Рязанском проспекте возле дома № 6", – сообщили в полиции.
Сейчас на месте находки работают специалисты. Они вывезут снаряды на полигон для утилизации.
В последнее время на Рязанском проспекте уже было найдено несколько снарядов времен ВОВ и даже фугасная бомба.
А чаще всего опасные находки встречаются в ТиНАО. Только с 26 апреля саперы обнаружили более 300 взрывоопасных предметов. Поиски велись на территории площадью более 50 гектаров. В 1941 году именно в ТиНАО проходила первая линия обороны столицы. Также здесь шли бои русской и французской армий в 1812 году. Поисковые работы в этих местах ведутся уже на протяжении 26 лет.