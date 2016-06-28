Два снаряда времен ВОВ нашли на Рязанском проспекте

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Два артиллерийских снаряда времен Великой Отечественной войны обнаружили во время земляных работ на Рязанском проспекте, сообщили m24.ru в столичном ГУ МВД России.

"Два предмета со следами сильной коррозии были найдены в котловане во время земляных работ на Рязанском проспекте возле дома № 6", – сообщили в полиции.

Сейчас на месте находки работают специалисты. Они вывезут снаряды на полигон для утилизации.

В последнее время на Рязанском проспекте уже было найдено несколько снарядов времен ВОВ и даже фугасная бомба.

А чаще всего опасные находки встречаются в ТиНАО. Только с 26 апреля саперы обнаружили более 300 взрывоопасных предметов. Поиски велись на территории площадью более 50 гектаров. В 1941 году именно в ТиНАО проходила первая линия обороны столицы. Также здесь шли бои русской и французской армий в 1812 году. Поисковые работы в этих местах ведутся уже на протяжении 26 лет.