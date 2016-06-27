В сквере в центре Москвы нашли снаряд времен Великой Отечественной войны

В сквере в центре Москвы обнаружен снаряд времен ВОВ

Утром в понедельник снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили в сквере в центре Москвы, рассказали корреспонденту m24.ru в ГУ МВД по Москве.

"В 9:25 в полицию поступило сообщение об обнаружении цилиндрического предмета со следами сильной коррозиив районе дома 3 по Семеновской набережной при производстве строительных работ", – уточнил источник в правоохранительных органах.

На место происшествия уже прибыли сотрудники МЧС. Полиция оцепила опасное место. Кроме того, вызваны саперы Московского военного гарнизона для последующей утилизации снаряда.