Полицейские раскрыли серию квартирных краж в Подмосковье

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В Подмосковье сотрудники полиции задержали двух жителей столицы, подозреваемых в совершении серии квартирных краж, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.

Установлено, что преступления совершались в светлое время суток. Убедившись в отсутствии жильцов, злоумышленники вскрывали замки дверей и похищали из квартиры денежные средства, золотые украшения, компьютерную и бытовую технику.

Уже доказана причастность задержанных к совершению 10 эпизодов преступной деятельности. Общий ущерб составил более 2 млн рублей.

При задержании у подозреваемых изъята часть похищенного имущества и отмычки для вскрытия замков дверей.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище в крупном размере". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.