Спецрота по борьбе с лихачами выйдет на дороги к декабрю

Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий

Спецрота по борьбе с дорожными лихачами в полном составе выйдет на дороги к декабрю. Об этом в интервью m24.ru рассказал начальник УГИБДД Москвы Виктор Коваленко. В роте будет порядка 120 инспекторов, часть из них прежде работала в ОМОНе, СОБРе и уголовном розыске.

По словам Коваленко, первые 11 сотрудников спецроты уже подобраны, их набирают из разных подразделений полиции.

"Мы стараемся отбирать физически крепких мужчин, у которых горят глаза. Открою секрет: взяли нескольких сотрудников СОБР, ОМОН, угрозыска. Нам нужны крепкие, здоровые парни, которые не боятся тех, с кем они столкнутся, не предадут интересы службы. Идет тщательный отбор, конкурс выше, чем в вузах. Из 80 кандидатов, которые пришли, выбрали восемь. Остальные нас не устроили по разным причинам. Критерии отбора довольно жесткие. Эти инспекторы будут настоящей гвардией на дороге, элитой", - пояснил он.

По словам начальника Госавтоинспекции, доплачивать сотрудникам спецроты не будут: они станут получать такую же зарплату и льготы, как и их коллеги. Он уточнил, что у спецроты в автопарке будут как обычные машины, так и патрульные.

"Некоторые машины будут обычными, без опознавательных знаков, чтобы их не видно было в потоке. Будут и патрульные машины, но все из них оборудуют комплексами фиксации нарушений. В полном составе начнут работать к декабрю, к концу года, потому что нужно укомплектовать состав и подготовить транспорт", - заключил Коваленко.

Ранее Виктор Коваленко сообщал, что всего в спецроте будет порядка 120-150 человек.

Впервые о том, что в столице формируется специальная рота по борьбе с "беспредельщиками" на дорогах, сообщил начальник управления МВД России по Москве Анатолий Якунин. По его словам, сотрудники роты будут останавливать лихачей, досматривать подозрительные автомобили, а если надо - освидетельствовать на алкоголь или задерживать и доставлять в отделение. Бойцы ОМОНа смогут при необходимости усмирять разбушевавшихся водителей силой. Спецрота сможет осматривать машины для поиска взрывчатых веществ, боеприпасов и наркотиков.