В столице задержан майор полиции, подозреваемый в получении взятки

В Москве задержан майор полиции, подозреваемый в незаконном получении 10 тысяч рублей, передает Агентство "Москва" со ссылкой на столичный главк МВД.

По данному факту проводится проверка. По ее результатам майора полиции уволят из органов внутренних дел.

Непосредственные руководители подозреваемого во взяточничестве майора также будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Напомним, ранее в Подмосковье полицейский попался на взятке за непривлечение гражданина к ответственности за нарушение правил установки рекламных конструкций. Полицейского задержали 18 сентября в городе Черноголовке при получении 200 тысяч рублей.