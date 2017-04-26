Неизвестный застрелил адвоката на северо-востоке Москвы

Неизвестный застрелил женщину-адвоката в подъезде дома на северо-востоке Москвы. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета по Москве.

Инцидент произошел в одном из домов на Алтуфьевском шоссе. Убийца произвел не менее двух выстрелов из огнестрельного оружия, после чего скрылся. От полученных огнестрельных ранений пострадавшая скончалась на месте.

Следователи рассматривают различные версии совершенного преступления, в том числе связанные с профессиональной деятельностью погибшей.