Как работает столичное бюро регистрации несчастных случаев

"День с полицией": Как работает бюро регистрации несчастных случаев

Каждый день в городе происходят десятки несчастных случаев, а информация о них попадает в специальное бюро. Оно в круглосуточном режиме помогает горожанам находить своих пропавших родных и близких, сообщает телеканал "Москва 24".

Каждый день в Бюро регистрации несчастных случаев раздается больше сотни телефонных звонков. За год их набирается порядка 60 тысяч. Сюда в круглосуточном режиме стекается информация обо всех несчастных случаях в столичном регионе.

Там же занимаются находящимися в больницах пациентами, потерявшими память. Таких больных курируют до тех пор, пока не будут установлены все их личные данные.

"Они стоят у нас в базе. Мы звоним в то отделение, где находится больной и общаемся с врачами. Если больной называет себя, они дают нам данные, затем мы заносим их в базу. Если родственники ищут пациента, мы направляем их в больницу", – рассказала начальник дежурной смены бюро регистрации несчастных случаев ГУ МВД России по Москве Марина Милосердова.

Кроме того, в бюро ежедневно приходят десятки запросов из самых разных организаций и ведомств. Например, военкоматы уточняют информацию по призывникам. Но чаще всего беспокоят коллеги-полицейские, по приметам там помогают вычислять преступников.

Бюро регистрации – это, по сути, мощный информационный сервис. Коллектив на 90 процентов женский, ведь для такого рода работы нужны усидчивость и внимательность – качества, присущие слабому полу.