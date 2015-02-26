Школа сыщиков карманных воров открылась в Москве

"День с полицией": Как работает Школа сыщиков карманных воров

В преддверии весны в столичных магазинах участились случаи карманных краж. Для борьбы с воровством в городе открылись курсы спецподготовки молодых оперативников. Кроме того, 2015 год объявлен в столице годом борьбы с карманными кражами, сообщает телеканал "Москва 24".

В Школе сыщиков карманных воров преподает замначальника 15-го отдела Московского уголовного розыска Андрей Гуляев. Он рассказал, что в последнее время участились случаи карманного воровства в магазинах.

"Чаще всего крадут сумочки и кошельки в обувных магазинах, в то время пока их владелицы отвлекаются," – отметил Гуляев.

При этом "воры-москвичи" редко попадают в поле зрения столичных полицейских, обычно на кражи идут приезжие. На "гастроли" в Москву часто приезжают настоящие виртуозы своего дела, например, "трясуны".

Кроме ловкости рук, они обладают и актерским мастерством. Порой возле одной жертвы работает целая группа, где роли четко распределены: кто-то отвлекает, а кто-то крадет.

Отметим, в марте в столичной полиции появятся оперативно-сыскные отделы для борьбы с карманными кражами и местами торговли краденым. Об этом ранее сообщил начальник ГУ МВД по Москве Анатолий Якунин в ходе отчета перед МГД.