Пенсионер порезал себя ножом из-за приснившегося сна

Фото: Евгений Волчков

Полиция выясняет обстоятельства ножевого ранения 72-летнего пенсионера, который несколько раз ударил себя ножом после приснившегося ему сна, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел в квартире одного из домов по Ленинградскому проспекту. В полицию обратился зять пожилого мужчины. Он рассказал, что застал своего родственника лежащим на полу в полураздетом виде с ножом, торчащим из груди.

На вопрос что случилось, пенсионер ответил, что ему что-то приснилось, и он ударил сам себя ножом. Сейчас пострадавший госпитализирован.

