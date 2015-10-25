На юго-востоке Москвы ликвидирован притон для занятия проституцией

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

На юго-востоке Москвы сотрудники полиции ликвидировали притон для занятия проституцией. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Притон был обнаружен в одном из домов по Новомарьинской улице. Он размещался под видом массажного салона. В указанном помещении были обнаружены и задержаны 3 девушки, две россиянки и одна приезжая из Средней Азии в возрасте от 20 до 30 лет, оказывающие услуги интимного характера.

Кроме того, сотрудники полиции задержали 33-летнюю уроженку Нижегородской области, работающую администратором. На всех девушек составлены административные протоколы по статье "занятие проституцией".

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "организация занятия проституцией". Подозреваемая задержана.