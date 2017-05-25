Великобритания не будет передавать США данные по теракту – СМИ

Фото: AP/Sang Tan

Британская полиция отказалась делиться с США сведениями о расследовании теракта в Манчестере, сообщает BBC.

Сразу после взрыва в СМИ опубликовали подробности случившегося, причем журналисты ссылались на американские источники. Свое недовольство по этому поводу выразила глава МВД Великобритании Эмбер Радд.

Взрыв прогремел на концерте американской поп-певицы Арианы Гранде 22 мая. Жертвами теракта стали 22 человека, среди которых есть дети. Пострадали около 60 человек.

Полиция установила личность исполнителя теракта – это 23-летний Салман Абеди.

Ответственность за происшествие взяла на себя запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство".

Полиция разыскивает участников преступной сети организаторов теракта. Всего арестовали восьмерых мужчин и одну женщину.