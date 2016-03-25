Задержаны четверо подозреваемых в незаконной банковской деятельности

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Столичные полицейские задержали четверых участников этнической организованной преступной группы, которые подозреваются в осуществлении незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба МВД РФ.

По версии следствия, с 2014 по 2015 годы задержанные, используя реквизиты подконтрольных им фиктивных организаций, незаконно осуществляли различные банковские операции по обналичиванию и транзиту денежных средств. За свои услуги задержанные получали материальное вознаграждение в виде процентов. В результате противоправной деятельности они извлекли незаконный доход на сумму свыше 60 миллионов рублей.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность". В рамках расследования проведено 11 обысков по местам жительства и работы задержанных, допрошены свидетели и подозреваемые.

Накануне правоохранительные органы задержали женщину, подозреваемую в получении кредита по поддельным документам. О том, что представленные 32-летней женщиной сведения о работе и доходах не соответствуют действительности, сотрудники банка узнали позже, при тщательной проверке документов.

По подложным документам, она получила потребительский кредит в сумме более 500 тысяч рублей.