Пассажирке Gelandewagen может грозить наказание за сообщение о вымогательстве

Пассажирке известного Gelandewagen Маре Багдасарян может грозить наказание за обвинение полицейских в вымогательстве денег, передает телеканал "Москва 24".

Провокационное заявление появилось на странице в Facebook, якобы принадлежавшей Маре Багдасарян. Девушка обвиняет высокопоставленных полицейских в вымогательстве у участников гонок 500 тысяч долларов за то, чтобы "замять" дело.

Однако спустя несколько часов пост в соцсети удалили, а сама Мара утверждает, что не имеет к публикации никакого отношения.

"Меня нет на Facebook, и не было никогда там. Не верьте в это ничего. Полный бред. Я вообще ничего не писала по этому поводу нигде. Там все на меня валят, хотя я вообще ничего не делала", – сказала девушка.

Тем не менее, после публикации сообщения в интернете сотрудники подразделения собственной безопасности начали проверку.

Как отметила депутат Государственной думы Наталья Поклонская, проверять нужно не только полицейских, но и саму Мару Багдасарян.

"Начинать нужно с опроса заявительницы. Если данный факт подтверждается, то необходимо возбуждать уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями и вымогательству. Если такие факты не подтверждаются, то может иметь место преступление уже со стороны заявителя. В этом случае необходимо принимать решение о возбуждении уголовного дела за заведомо ложное сообщение", – сказала Поклонская.

По словам депутата, попытки обвинить органы во взятках говорят о том, что "золотые мальчики" так и не раскаялись и протестуют даже против такого мягкого приговора.