Пассажирке Gelandewagen может грозить наказание за сообщение о вымогательстве

Пассажирке известного Gelandewagen Маре Багдасарян может грозить наказание за обвинение полицейских в вымогательстве денег, передает телеканал "Москва 24".
Провокационное заявление появилось на странице в Facebook, якобы принадлежавшей Маре Багдасарян. Девушка обвиняет высокопоставленных полицейских в вымогательстве у участников гонок 500 тысяч долларов за то, чтобы "замять" дело.
Однако спустя несколько часов пост в соцсети удалили, а сама Мара утверждает, что не имеет к публикации никакого отношения.
"Меня нет на Facebook, и не было никогда там. Не верьте в это ничего. Полный бред. Я вообще ничего не писала по этому поводу нигде. Там все на меня валят, хотя я вообще ничего не делала", – сказала девушка.
Тем не менее, после публикации сообщения в интернете сотрудники подразделения собственной безопасности начали проверку.
Как отметила депутат Государственной думы Наталья Поклонская, проверять нужно не только полицейских, но и саму Мару Багдасарян.
"Начинать нужно с опроса заявительницы. Если данный факт подтверждается, то необходимо возбуждать уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями и вымогательству. Если такие факты не подтверждаются, то может иметь место преступление уже со стороны заявителя. В этом случае необходимо принимать решение о возбуждении уголовного дела за заведомо ложное сообщение", – сказала Поклонская.
По словам депутата, попытки обвинить органы во взятках говорят о том, что "золотые мальчики" так и не раскаялись и протестуют даже против такого мягкого приговора.
В середине октября Гагаринский суд Москвы приговорил сына вице-президента "Лукойла" Руслана Шамсуарова и еще одного фигуранта дела Виктора Ускова к 300 часам исправительных работ. Их признали виновными в оскорблении полицейских и оправдали по эпизоду об угрозе применения насилия в отношении представителя власти.
Абдувахоб Маджидов, который был за рулем внедорожника, оправдан по всем эпизодам. Мара Багдасарян выступала в качестве свидетеля. Cуд также изъял внедорожник Шамсуарова в пользу государства.
В прокуратуре приговор посчитали слишком мягким и обещали его обжаловать.