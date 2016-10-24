Форма поиска по сайту

24 октября 2016, 14:32

Безопасность

МВД проверит информацию по делу о вымогательстве у гонщиков на Gelandewagen

Фото: ТАСС/

Главное управление столичной полиции проверит информацию о том, что правоохранители вымогали деньги у участников дела гонок на Gelandewagen, сообщает пресс-служба Главка.

Представители МВД пояснили, что в СМИ появилась информация о том, что полицейские совершали противоправные действия в отношении находившихся под следствием фигурантов дела. Речь шла о некоторых высокопоставленных полицейских, которые якобы вымогали у уличных гонщиков 500 тысяч долларов, чтобы замять дело.

Первоисточником слухов стал пост в Facebook, опубликованный с аккаунта, который, как считалось, принадлежит Маре Багдасарян. В интервью телеканалу "Москва 24" девушка опровергла свою причастность к публикации и заявила, что вообще не заводила страниц в этой социальной сети.

Тем не менее, в МВД приняли решение провести проверку сообщения.

В середине октября Гагаринский суд Москвы приговорил сына вице-президента "Лукойла" Руслана Шамсуарова и еще одного фигуранта дела Виктора Ускова к 300 часам исправительных работ. Их признали виновными в оскорблении полицейских и оправдали по эпизоду об угрозе применения насилия в отношении представителя власти.

Абдувахоб Маджидов, который был за рулем внедорожника, оправдан по всем эпизодам. Мара Багдасарян выступала в качестве свидетеля. Cуд также изъял внедорожник Шамсуарова в пользу государства.

Прокурор просил приговорить Шамсуарова к 2 годам 1 месяцу лишения свободы, Маджидова к двум годам, одному месяцу колонии и Ускова к двум годам семи месяцам лишения свободы. Защита просила оправдать всех фигурантов.

В прокуратуре приговор посчитали слишком мягким и обещали его обжаловать.

полиция вымогательство следствие гонщики Gelandewagen

