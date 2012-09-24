Форма поиска по сайту

24 сентября 2012, 17:15

Безопасность

Взрывчатых веществ в гостинице на юге Москвы не обнаружено

Фото: azimuthotels.ru

Столичная полиция с помощью сотрудников кинологической службы и спецсредств не обнаружила взрывчатых веществ в гостинице "Азимут" на юге Москвы.

Ранее источник в правоохранительных органах Москвы рассказал, что неизвестная женщина сообщила в полицию о минировании здания на Варшавском шоссе, в котором располагается гостиница "Азимут".

"Никаких взрывоопасных веществ не найдено. Из здания были эвакуированы около 150 человек персонала и постояльцев", - , сообщил РИА Новости представитель пресс-службы столичного главка МВД. Он добавил, что сейчас гостиничный комплекс работает в прежнем режиме.

полиция гостиницы кинологическая служба угроза взрыва чп

