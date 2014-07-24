Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

24 июля 2014, 10:52

Горожане чаще всего жалуются участковым на шум

полиция участковые

Фото: ИТАР-ТАСС

Во время встреч со своими участковыми уполномоченными жители Москвы чаще всего задают вопросы о нарушении тишины. Вторая проблема, которая особенно сильно беспокоит горожан, – проживание в жилом секторе посторонних и иностранцев. Об этом М24.ru рассказал начальник Управления по организации деятельности участковых уполномоченных полиции Михаил Павличук.

Ссылки по теме

По словам Михаила Павличука, в первом полугодии 2014 в качестве эксперимента состоялись первые встречи участковых с населением во дворах жилых домов. На эти мероприятия собиралось большое количество горожан, а круг вопросов, который они обсуждали с представителями полиции, был весьма широк – людей интересовало не только то, что касалось правоохранительной деятельности, но и бытовые темы. Однако чаще всего жители поднимали проблемы нарушений тишины в вечернее и ночное время и рассказывали о нелегально проживающих в квартирах иностранцах.

Все заявления проверяются, и с начала года возбуждено уже более 100 уголовных по незаконной миграции – в том числе и по информации от жителей.

Михаил Павличук подчеркнул, что очень важно создать доверительные отношения участковых уполномоченных с горожанами и добиться того, чтобы все жители района знали своих уполномоченных – именно на это направлена новая инициатива.

Как уже сообщало издание М24.ru, московские участковые переходят на новый формат общения с жителями своих участков. В августе они будут встречаться с горожанами во дворах домов, чтобы отчитаться о работе за прошедшее полугодие. "Дворовые встречи" призваны добиться сразу нескольких целей: повысить доверие жителей к своим инспекторам и привлечь на встречи как можно больше народа. Ранее участковые встречались с гражданами на собраниях в школах, но практика показала, что население посещает такие мероприятия не очень активно: большинство просто о них не знает. Встречи во дворах позволяют собрать гораздо больше жителей и способствуют более доверительному общению с участковыми.

Информировать горожан о встречах будут по разным каналам: графики собраний опубликуют на сайтах районных управ, в местных газетах, на сайте московской полиции и УВД по округам. Кроме того, объявления о встречах будут расклеивать на досках объявлений во дворах.

Сайты по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать