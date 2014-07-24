Горожане чаще всего жалуются участковым на шум

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Во время встреч со своими участковыми уполномоченными жители Москвы чаще всего задают вопросы о нарушении тишины. Вторая проблема, которая особенно сильно беспокоит горожан, – проживание в жилом секторе посторонних и иностранцев. Об этом М24.ru рассказал начальник Управления по организации деятельности участковых уполномоченных полиции Михаил Павличук.

По словам Михаила Павличука, в первом полугодии 2014 в качестве эксперимента состоялись первые встречи участковых с населением во дворах жилых домов. На эти мероприятия собиралось большое количество горожан, а круг вопросов, который они обсуждали с представителями полиции, был весьма широк – людей интересовало не только то, что касалось правоохранительной деятельности, но и бытовые темы. Однако чаще всего жители поднимали проблемы нарушений тишины в вечернее и ночное время и рассказывали о нелегально проживающих в квартирах иностранцах.

Все заявления проверяются, и с начала года возбуждено уже более 100 уголовных по незаконной миграции – в том числе и по информации от жителей.

Михаил Павличук подчеркнул, что очень важно создать доверительные отношения участковых уполномоченных с горожанами и добиться того, чтобы все жители района знали своих уполномоченных – именно на это направлена новая инициатива.