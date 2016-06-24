Форма поиска по сайту

24 июня 2016, 16:59

Жильцов одного из домов в центре Москвы эвакуировали из-за учебной тревоги

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Жильцов 19 дома в 6-м Монетчиковском переулке эвакуировали. Как отметили m24.ru в пресс-службе полиции, в доме проходят стандартные проверочные мероприятия.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что в доме в центре Москвы обнаружили бесхозную сумку. На месте происшествия работает полиция и кинологи. Из-за инцидента жильцов дома эвакуировали.

В феврале около 400 человек эвакуировали из школы на Кутузовском проспекте из-за угрозы взрыва. Позже выяснилось, что эвакуация в школе на западе Москвы была учебной.

