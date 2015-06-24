В московской поликлинике стоматолог подрался с женщиной-главврачом

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Главврач столичной стоматологической поликлиники госпитализирована после конфликта с сотрудником больницы.

Как сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД по Москве Андрея Галиакберова, инцидент произошел в поликлинике № 26 на улице Маршала Новикова. Прибывшая оперативно-следственная группа приняла от участников конфликта – 23-летнего врача-стоматолога и 54-летнего главврача заявления о нанесении телесных повреждений. По заявлениям полиция проводит проверку.

Как уточнили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения, врач-стоматолог, неоднократно нарушавший порядок работы, напал на главного врача после отказа писать объяснительную по поводу найденных у него в столе шести амбулаторных карт, 12 ампул анестетика с просроченным сроком годности и упаковки препаратов, выданных для платных медуслуг.

Главный врач вызвала полицию и бригаду скорой помощи, в ответ стоматолог также вызвал себе скорую. Как уточняется, главный врач госпитализирована в Боткинскую больницу с предварительным диагнозом "сотрясение мозга, перелом, ушиб кисти", добавляет "Интерфакс".