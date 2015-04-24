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Происшествия

24 апреля 2015, 15:26

Столичная полиция остановила автопробег памяти жертв геноцида армян

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Фото: ТАСС/Татьяна Силина

Московская полиция задержала на Ленинградском шоссе большую колонну автомобилей с уроженцами Армении, устроившими памятный автопробег в день годовщины геноцида армянского народа, сообщает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

При этом по словам собеседника агентства, сообщения об автомобилях с закрепленными на крышах флагами Армении поступают и из других районов Москвы – в том числе, и что они ездят по улицам, стреляя в воздух.

"На Земляном валу из белой Mazda с флагами было произведено несколько выстрелов, очевидцы позвонили в полицию, машину объявили в розыск", – сообщил источник.

В пресс-службе столичной полиции информацию о задержании колонны подтвердили. Так, задержаны около 50 машин, которые двигались колонной с нарушением ПДД. При остановке водители не подчинялись требованиям сотрудников полиции.

"Проводятся проверочные мероприятия в отношении водителей и пассажиров", – сообщили в полиции. При этом подтвердить информацию о стрельбе полиция не смогла.

Напомним, 24 апреля 2015 года в большинстве стран мира отметят траурную годовщину – Столетие геноцида армян в Османской империи. Это первый геноцид двадцатого века. Тогда было уничтожено более 1,5 миллиона человек. Еще полмиллиона армян вынужденно расселились по всему миру, спасаясь от гибели.

Геноцид армян признали парламенты более 40 государств, среди которых Россия, и такие международные организации, как Совет Европы, Европарламент, Комиссия ООН по предотвращению и дискриминации и защите меньшинств.

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