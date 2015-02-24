В подмосковном Королеве задержан подозреваемый в сбыте наркотиков

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В Королеве полицейские задержали за сбыт наркотиков жителя Подмосковья. У мужчины обнаружили 35 граммов марихуаны, сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Задержанным оказался 51-летний местный житель, сбывший наркотическое средство покупателю.

В ходе проведения личного досмотра у мужчины были обнаружены и изъяты денежные средства, использованные сотрудниками полиции при проведении операции.

Результаты химического исследования показали, что сбытое вещество является наркотическим средством – марихуаной, массой 35 грамм.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.