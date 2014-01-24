Дозвониться в полицию москвичи смогут за 15 секунд

Фото: ИТАР-ТАСС

Жители столицы смогут дозвониться в полицию за 15 секунд. Сейчас в ГУ МВД по Москве осуществляется работа по модернизации технических возможностей функционирования дежурных частей главка, а также была введена должность заместителя начальника полиции по организации работы дежурных частей.

Кроме этого, проводилось тестирование линии "02" на предмет скорости обращений граждан, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на начальника московского главка МВД Анатолия Якунина. Сейчас среднее время дозвона составляет две минуты.

Для того, чтобы понизить этот показатель, был изучен опыт работы дежурных частей Пекина, Парижа и других крупных городов мира. В процессе повышения оперативности особое внимание уделяется времени прибытия групп немедленного реагирования на заявления граждан, которое должно составлять от 7 до 25 минут.

Еще одним нововведением стали карты оперативности предоставления и качества оказания государственных услуг. В них потерпевший ставит подпись, указывает контактный номер телефона, а также отмечает недостатки в работе полиции, если таковые имеются.