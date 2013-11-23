В Москве задержан пьяный водитель с удостоверением депутата Мособлдумы

Фото: ИТАР-ТАСС

В столице задержан пьяный водитель, предъявивший удостоверение депутата Мособлдумы, сообщили в пресс-службе столичного МВД.

По данным полиции, около 5 часов утра на улице Удальцова инспекторы ДПС остановили автомобиль Toyota Land Cruiser. В результате проверки,выяснилось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, инспекторы усомнились в подлинности прав гражданина.

Для дальнейшей проверки мужчину доставили в отделение полиции. В ходе допроса водитель предъявил удостоверение депутата Мособлдумы.

"Материалы об использовании поддельного водительского удостоверения были переданы для принятия процессуального решения в территориальное подразделение Следственного комитета", - отметили в пресс-службе.