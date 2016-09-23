Закон о профилактике правонарушений носит концептуальный характер – эксперт

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Закон о профилактике правонарушений носит концептуальный характер, заявил в эфире радиостанции "Москва FM" эксперт центра "Общественная Дума", адвокат Сергей Литвиненко. По его словам, конкретные виды правонарушений или лица будут определяться теми, кто проводит профилактические операции.

В силу вступил закон, согласно которому полицейские теперь имеют право собирать информацию о гражданах, способных потенциально нарушить законодательство. При этом определять склонного к преступлению человека будут даже в тех случаях, когда гражданин еще ни разу не был привлечен к административной или уголовной ответственности.

"Раньше такая работа регламентировалась многочисленными подведомственными актами. Теперь же все эти инструкции систематизировали и придали им уровень закона. В нем перечислены определенные категории людей, которых нужно будет брать на профилактический учет. К ним относятся беспризорники, несовершеннолетние, бомжи, ранее судимые граждане или незащищенные слои населения", – пояснил Литвиненко.

Закон о профилактике правонарушений систематизировал приказы – эксперт

Поставить гражданина на психологический учет или отправить на исправительные работы могут за шумное поведение, громкое прослушивание музыки, фотографирование у памятников, глубокое декольте и короткие юбки.

Профилактикой правонарушений теперь занимаются федеральные, региональные и местные власти, а так же Следственный комитет и прокуратура. Авторы закона считают, что это поможет повысить уровень правовой грамотности граждан, организовать борьбу с нелегальной миграцией и охранять общественный порядок.