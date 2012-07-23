Двух полицейских подозревают в вымогательстве 10 млн руб.

Двух столичных полицейских задержали по подозрению в вымогательстве. Они требовали с бизнесмена 10 миллионов рублей за непривлечение его к уголовной ответственности, сообщает ГУ МВД России по Москве.

Начальника и оперуполномоченного оперативно-розыскной части отделения экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Центральному округу Москвы задержали после жалобы предпринимателя.

"Деньги у него требовали за непривлечение к уголовной ответственности. 20 июля в офисе одной из столичных фирм при получении части требуемой суммы (4,3 миллиона рублей) был задержан посредник. После этого задержали и двоих сотрудников полиции", - говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям 159 УК РФ (мошенничество) и 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Также проводится служебная проверка, по результатам которой оба сотрудника будут уволены из органов внутренних дел, а их руководители привлечены к дисциплинарной ответственности.