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23 марта 2017, 17:40

Жизнь в мире

Предполагаемый убийца экс-депутата Вороненкова оказался гражданином Украины

Фото: телеканал "Москва 24"

Полиция Киева установила личность исполнителя убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, сообщает "Интерфакс".

Как заявил директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко, он оказался гражданином Украины. Имя предполагаемого киллера пока не называется.


Получивший ранения в результате перестрелки с охранником Вороненкова предполагаемый убийца скончался в местной больнице. У него были ранения в грудь и сквозное ранение в голову.

Бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова застрелили 23 марта в центре Киева. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Умышленное убийство".

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