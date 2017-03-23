Предполагаемый убийца экс-депутата Вороненкова оказался гражданином Украины

Фото: телеканал "Москва 24"

Полиция Киева установила личность исполнителя убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, сообщает "Интерфакс".

Как заявил директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко, он оказался гражданином Украины. Имя предполагаемого киллера пока не называется.



Получивший ранения в результате перестрелки с охранником Вороненкова предполагаемый убийца скончался в местной больнице. У него были ранения в грудь и сквозное ранение в голову.

Бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова застрелили 23 марта в центре Киева. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Умышленное убийство".