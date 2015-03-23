С рейса Уфа – Москва сняли двух пьяных дебоширов

Фото: M24.ru/Лидия Широнина

Двух пассажиров сняли с рейса, следовавшего по маршруту Уфа – Москва, за пьяный дебош. Об этом сообщает "Интерфакс".

Как рассказал агентству источник в службах аэропорта "Уфа", накануне вечером перед вылетом из Уфы двое нетрезвых мужчин – пассажиров самолета – устроили на борту лайнера дебош.

"Командир экипажа отказался перевозить дебоширов и передал их прибывшим на борт полицейским", - сказал источник.

Только в марте этого года было зафиксировано пять случаев авиадебоша. В связи с этим в Росавиации выступили с инициативой ужесточить наказание для дебоширов в самолетах. В частности, предлагается разрешить бортпроводникам использовать пластиковые наручники и электрошокеры.

Напомним, на днях пьяный пассажир рейса Петербург-Гоа после дозаправки самолета в Астрахани начал приставать к окружающим. Разговор с командиром корабля на него не повлиял. В результате дебошира связали и в таком виде передали полиции в аэропорту назначения.

В начале марта самолет, направлявшийся из Москвы в Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за неадекватного поведения одного из пассажиров – 34-летнего гражданина Индии.

Самый громкий за последнее время дебош в самолете устроил бизнесмен из Саратова Сергей Кабалов. 11 января 2013 года Кабалов избил бортпроводника самолета тюменской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Москвы в Хургаду. Он был объявлен в международный розыск и в середине мая 2013 года был передан российским правоохранительным органам.

Вначале авиадебошир был приговорен к 3,5 годам лишения свободы, однако позже Верховный суд смягчил ему приговор до года и 8 месяцев. В начале ноября прошлого года Сергей Кабалов вышел на свободу.

После инцидента с Кабаловым и последующей реакции общества депутаты взялись за ужесточение законов. Так, летом 2014 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому перевозчики смогут в одностороннем порядке отказать клиенту, если он нарушал правила поведения на борту в последние пять лет.

Также летом сенаторы внесли в Госдуму законопроект, устанавливающий штрафы и уголовное наказание за нарушение правил поведения в самолетах.

Авиадебоширов предлагается наказывать административным штрафом в размере от 1 тысячи до 3 тысяч рублей. Если же поведение пассажира создало непосредственную угрозу безопасности полета, то оно должно наказываться штрафом в размере до 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

Кроме того, инициатива предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет, если пассажир применил насилие или угрожал его применить, а также если его действия стали причиной авиационного происшествия без человеческих жертв. В случае, если поведение авиадебошира повлекло человеческие жертвы, то такие действия предлагают наказывать лишением свободы на срок до 10 лет.

Если законопроект будет принят, авиакомпании также смогут в течение 2 лет отказывать пассажирам, которые ранее привлекались к административной ответственности за нарушения правил полета. Если же пассажир привлекался к уголовной ответственности, авиакомпания сможет отказать ему в перевозке в течение 5 лет со дня привлечения.