22 сентября 2013, 21:24

Безопасность

Полиция задержала около шестидесяти болельщиков ЦСКА и "Спартак"

Фото: ИТАР-ТАСС

После матча ЦСКА - "Спартак" столичная полиция задержала около 60 человек, однако серьезных нарушений во время встречи допущено не было.

"Все задержанные привлекались к ответственности за распитие спиртных напитков и прочие мелкие хулиганства, информации о каких-либо стычках у нас нет" - сообщил M24.ru сотрудник ГУ МВД по Москве.

Напомним, матч ЦСКА - "Спартак" прошел 22 сентября на стадионе "Локомотив". В этой встрече красно-белые разгромили своих соперников счетом 3:0 и возглавили турнирную таблицу Чемпионата России. Матч проходил по категории "мероприятие повышенной степени риска": фанаты обоих клубов слишком нетерпимо относятся друг к другу. Порядок обеспечивали 1700 полицейских.

