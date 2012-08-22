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22 августа 2012, 17:40

Порядок на матче "Анжи" - АЗ обеспечат более тысячи полицейских

полиция футбол фанаты Локомотив

ИТАР-ТАСС

23 августа в 20:00 на московском стадионе "Локомотив" состоится встреча между махачкалинским "Анжи" и голландской командой АЗ. Безопасность на матче будут обеспечивать более тысячи сотрудников правоохранительных органов, в том числе 120 омоновцев, 300 служащих внутренних войск и более 300 сотрудников частных охранных предприятий.

Накануне игры стадион и прилегающую к нему территорию обследуют кинологи со служебными собаками. Пропуск зрителей на матч будет осуществляться через рамки металлодетекторов. Лиц в состоянии алкогольного опьянения на стадион не пустят, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по городу Москве.

На матче ожидается присутствие около десяти тысяч болельщиков.

Напомним, что фанаты "Локомотива" разместили заявление, в котором нелестно отозвались об "Анжи" и пообещали прийти на стадион болеть за голландскую команду.

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