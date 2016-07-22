В Мюнхене после атаки в центре города объявлено чрезвычайное положение

В Мюнхене остановлен весь общественный транспорт

В Мюнхене объявлено чрезвычайное положение после стрельбы в центре города. Об этом полиция города заявила на своей странице в Twitter.

При этом весь медицинский персонал больниц и клиник Мюнхена экстренно вызван на работу по распоряжению местных властей, добавляет агентство DPA.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Росссии Мария Захарова рекомендовала гражданам РФ в Мюнхене не посещать людных мест.

Полиция Мюнхена утверждает, что на улицах города в разных местах стрельбу вели три человека. Ведомство также рассматривает стрельбу в торговом центре "Олимпия" как теракт, добавляет издание Die Welt.

В то же время Министерство внутренних дел Баварии опровергает информацию о трех погибших. По официальным данным, которые привели в правоохранительных органах, погиб по меньше мере один человек.

В данный момент с главного железнодорожного вокзала Мюнхена в рамках операции по поиску преступников эвакуированы все пассажиры. В городе объявлено чрезвычайное положение, полиция Мюнхена проводит спецоперацию.

Стрельба в торговом центре "Олимпия" в Мюнхене произошла в пятницу вечером. В результате район, где находится торговый центр, был оцеплен, а движение на нескольких линиях метро Мюнхена приостановлено.

По данным Ассоциации туроператоров России, в Мюнхене сейчас могут находиться от трех до пяти тысяч российских туристов.