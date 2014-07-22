Писателя Юрия Полякова избили в центре столицы

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В столице задержаны двое молодых людей, которые вечером в минувший понедельник избили мужчину на Большой Бронной улице у дома №29, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного главка МВД России.

По данным "Интерфакса", пострадавшим оказался 77-летний писатель Юрий Поляков, являющийся полным тезкой другого известного писателя.

Во время нападения 28-летний москвич и 19-летний приезжий из Смоленской области отобрали у мужчины наградные часы.

Подвергшийся нападению писатель Юрий Поляков родом из Омской области. Он член военно-научного общества при Центральном доме Советской армии Москвы. А его однофамилиц - Юрий Поляков - является главным редактором "Литературной газеты".

Добавим, что M24.ru в столичной полиции не стали сообщать подробности инцидента.