Обнаруженный в подвале дома схрон с боеприпасами принадлежал "ореховским"

Фото: телеканал "Москва 24"

Схрон с боеприпасами, обнаруженный сегодня в подвале жилого дома в Северном Бутове, принадлежал членам "ореховской" группировки, сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД по Москве Софья Хотина.

"По оперативным данным, изъятые в подвале жилого дома оружие и боеприпасы принадлежали членам "ореховской" группировки, отбывающим наказание в местах лишения свободы", – цитирует Хотину "Интерфакс".

Она отметила, что все изъятые предметы направлены на судебно-баллистическую экспертизу. Сейчас правоохранительные органы работают над тем, чтобы установить каналы поступления оружия и боеприпасов в столичный регион.

Сегодня утром в жилом доме на улице Куликовской, 9/1 в районе Северное Бутово коммунальщики случайно обнаружили схрон с боеприпасами. Из-за опасной находки был эвакуирован весь дом – более 100 человек.

Ранее сообщалось, что жильцов дома с опасной находкой начали пускать в квартиры. Пройти в огороженную зону пока можно только по паспортам.

"Ореховская" ОПГ – одна из преступных группировок Москвы, образованная в конце 1980-х годов из жителей юга столицы. Численность банды составляла более 40 человек. В период с 1994 по 2001 годы ими, как установлено следствием и судом, было совершено более 60 убийств и покушений на убийства.

Костяк группировки был разгромлен сотрудниками Московского уголовного розыска в конце 90-х - начале 2000-х годов. Большинство бандитов были приговорены к длительным срокам заключения. Оставшихся на свободе членов ОПГ задерживают время от времени до сих пор.

Так, осенью 2014 года Мособлсуд приговорил одного из лидеров "ореховской" банды Дмитрия Белкина к пожизненному заключению в колонии особого режима, а его подельника Олега Пронина – к 24 годам в колонии строгого режима.