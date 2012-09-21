У посольства Франции в Москве усилены меры безопасности

Фото: ИТАР-ТАСС

Меры безопасности дополнительно усилены около посольства Франции в Москве. Возле здания дипмиссии стоят две полицейские машины и два автобуса, территорию патрулируют четыре сотрудника правоохранительных органов.

Причиной к усилению мер безопасности послужили беспорядки в мусульманских странах, спровоцированные американским фильмом "Невиновность мусульман". Как сообщает РИА Новости, в пятницу, 21 сентября, ряд западных стран, в частности Франция и США, на сутки закрывают свои посольства в мусульманских государствах.

По словам сотрудника французского посольства в Москве, вчера была аналогичная ситуация. Сейчас дипломаты работают в штатном режиме.

Напомним, из-за трейлера к скандальному фильму "Невинность мусульман" для пользователей Рунета может быть заблокирован доступ к популярному видеохостингу YouTube. Его "отключат", если трейлер будет признан экстремистским в России, а Google не ограничит пользователей в доступе к ролику.