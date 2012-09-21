Неизвестный сообщил о бомбе в центре "Винзавод"

Фото: ИТАР-ТАСС

Полиция не нашла подозрительных предметов в центре современного искусства "Винзавод". После того, как в полицию поступил звонок о бомбе, заложенной в художественной галерее, помещения осмотрел кинолог со служебной собакой.

"Помещения осмотрел кинолог со служебной собакой, никаких подозрительных предметов не найдено", - сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.

Звонок от неизвестного поступил в полицию около полудня. После этого в центр, расположенный в 4-м Сыромятническом переулке, прибыли сотрудники кинологической службы.

Напомним, что накануне вечером на территории "Винзавода" были задержаны десять участников беспорядков из числа православных активистов и казаков, которые пытались помешать открытию выставки "Духовная брань". После профилактической беседы они были отпущены на свободу.

Основу экспозиции выставки "Духовная брань" составляют иконы, стилизованные под образы скандально известной панк-группы Pussy Riot, осужденной за хулиганство в храме Христа Спасителя. Этот факт вызвал возмущение православной общественности.