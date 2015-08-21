Экспонаты разгромленной выставки в "Манеже" признали культурной ценностью

Фото: moscowmanege.ru

Эксперты признали культурную ценность поврежденных православными активистами экспонатов выставки в "Манеже". Об этом m24.ru сообщил глава пресс-службы столичной полиции Андрей Галиакберов.

"Специалисты всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика Грабаря подтвердили культурную ценность экспонатов, направленных на экспертизу в рамках проверки инцидента в Манеже", — сказал он.

Теперь экспертам предстоит определить наличие и размер ущерба, причиненного четырем линогравюрам и одной скульптуре в виде головы. По результатам экспертизы будет принято решение о возбуждении (или отказе в возбуждении) уголовного дела.

Ранее сообщалось, что поврежденные экспонаты выставки не были застрахованы на период экспонирования. Страховка распространялась только на период перевозки к месту выставки.

Православные активисты повредили скульптуры 60-70-х годов в "Манеже"

Напомним, в прошлую пятницу на выставке "Скульптуры, которых мы не видим" в "Манеже" участники православного движения "Божья воля" начали громить скульптуры 1960-70-х годов, мотивируя это тем, что они оскорбляют чувства верующих. Позже активистов доставили в отделение полиции для разбирательства, а поврежденные скульптуры — на экспертизу.

Глава президентского совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов заявил, что погром на выставке является поводом для возбуждения уголовного дела. В то же время представитель Русской православной церкви призвал в связи с инцидентом в "Манеже" к соблюдению закона.

Руководители ряда крупнейших российских музеев потребовали наказать "православных активистов", нанесших ущерб выставке. Открытое письмо было размещено на сайте издания The Art Newspaper Russia. Его подписали директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Марина Лошак, глава Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, руководитель Государственного центра современного искусства Михаил Миндлин, директор Политехнического музея Юлия Шахновская, глава ВДНХ Екатерина Проничева и еще несколько представителей культурных учреждений России.

Добавим, что лидер движения "Божья воля" Дмитрий Цорионов (Энтео) ранее заявил, что выставку следует закрыть, так как Христос на ней изображен в непотребном виде.