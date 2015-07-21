Информацию об опасности селфи хотят печатать на упаковках смартфонов

Фото: m24.ru/Александр Авилов

На упаковках смартфонов могут начать размещать напоминания о смертельной опасности селфи. Как сообщает сайт "Комсомольской правды", с такой инициативой выступил председатель Общественной палаты Петербурга Николай Буров.

Снабжать предупредительной информацией планируется любой гаджет, с помощью которого можно сфотографировать самого себя. Будь то смартфон, планшет, фотоаппарат или палка для селфи.

"Я не уверен, что оно должно выглядеть по аналогии с картинками на пачках сигарет – они вообще за гранью добра и зла. Но какое-то яркое оригинальное запоминающееся предупреждение, о том, что селфи убивает, необходимо.

Вы же когда покупаете в магазине, например, средство для мытья, вам же никто не запрещает его покупать и не пугает картинками. Но предупреждение о возможной опасности на упаковке есть. Так и в этом случае", – отметил Буров.

Вместе с тем, Буров отметил, что не всегда за поведение детей в таких случаях должны нести ответственность родители.

Сообщается, что инициативу рассмотрят в Общественной палате Петербурга.

Во вторник, 21 июля, на Казанском вокзале столичные полицейские совместно с байкерами из клуба "Ночные волки" в рамках акции "Безопасный путь и безопасное селфи" проведут беседу с подростками на тему опасности экстремальных селфи.

Ранее МВД России выпустило памятку для профилактики несчастных случаев среди любителей делать селфи в опасных местах. На официальном сайте ведомства создан специальный раздел, где можно ознакомиться с памяткой.

Помимо того, для москвичей, страдающих от постоянного желания делать селфи-фото, организовали службу круглосуточной психологической помощи. Она работает при МНПЦ Наркологии, сообщил главный нарколог России Евгений Брюн. Экстренная психологическая служба работает круглосуточно по телефону: 8 (499) 709-64-04.

Только с начала этого года полицейские зафиксировали более 100 случаев ранений и гибели любителей автопортретов. Одна такая трагедия произошла две недели назад в центре Москвы. Девушка снимала себя на фоне международного комплекса "Москва-Сити" на эстакаде и упала на набережную. По предварительной версии, ограда была неисправной и сломалась.