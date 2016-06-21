При задержании пьяного водителя иномарки полицейские применили оружие

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Сотрудники полиции применили табельное оружие во время задержания пьяного водителя и пассажиров машины Toyota Camry, которые пытались скрыться от инспекторов ДПС на востоке Москвы, сообщили m24.ru в пресс-службе столичного главка МВД.

Инцидент произошел на пересечении улиц Монтажная и Николая Химушина. Иномарка проехала на красный свет, грубо нарушая ПДД. Однако на многократные требования полицейских остановить автомобиль водитель не реагировал и продолжал предпринимать попытки скрыться во время погони. Кроме того, автомобиль наехал на сержанта полиции, который получил серьезные травмы и был доставлен в больницу.

Сотрудники ДПС были вынуждены выстрелить из табельного оружия, чтобы остановить нарушителя. В салоне находились четыре молодых человека в возрасте от 17 до 19 лет – их задержали и доставили в отделение. После чего была проведена экспертиза, в ходе которой выяснилось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

От выстрелов полицейских никто не пострадал, в настоящий момент выясняются обстоятельства произошедшего.