Арестован мошенник, по телефону вымогавший деньги у пенсионерки

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Полицейские задержали "телефонного мошенника", промышлявшего на юго-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

В дежурную часть с сообщением о мошенничестве обратилась 60-летняя пенсионерка. Ей позвонил неизвестный и представившись сотрудником полиции сообщил, что ее сын задержан за преступление. Чтобы уладить данный вопрос, необходимо 800 тысяч рублей. Женщина поняла, что ее пытаются обмануть, и сообщила об этом в полицию.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний безработный москвич.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".