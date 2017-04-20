Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 апреля 2017, 19:20

Безопасность

Чемодан с 3,5 миллиона долларов отобрали у мужчины в Японии

Фото: ТАСС/Hitoshi Yamada

Неизвестные похитили у мужчины в Японии чемодан с наличными на сумму 380 миллионов иен (около 3,5 миллиона долларов), сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал NHK.

Инцидент произошел в городе Фукуока на юго-западном острове Кюсю, куда 29-летний пострадавший приехал в командировку. Он рассказал полицейским, что снял деньги в отделении банка Mizuho и сложил их в чемодан.

По пути к машине к нему подбежали двое мужчин в масках и отобрали чемодан, распылив в лицо из баллончика некую жидкость. Затем нападавшие скрылись на белом минивэне.

Как предполагают специалисты, чемодан с такой сумой должен был весить около 38 килограммов. Сейчас полиция просматривает записи с камер наблюдения и опрашивает свидетелей случившегося.

полиция деньги Япония чемоданы жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика