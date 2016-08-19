Притон для занятия проституцией закрыли на юго-востоке Москвы

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Столичные полицейские в рамках операции "Заслон" закрыли в одном из домов по Севастопольскому проспекту притон для занятия проституцией, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Притон находился в подвальном помещении, оборудованном под сауну. Задержаны пять девушек в возрасте от 27 до 34 лет. В отношении них составлены административные протоколы по статье "Занятие проституцией".

Удалось задержать и предполагаемого организатора притона – 39-летнюю жительницу Калужской области. Задержанная работала в сауне администраторам и предлагала девушек клиентам. Также она развозила их по квартирам на территории округа.

Возбуждено уголовное дело об организации занятия проституцией. Женщину отпустили под подписку о невыезде.

Накануне в столице ликвидировали бордель, работавший под видом массажного салона. Управляющей в этом заведении работала 32-летняя москвичка. Были задержаны четыре девушки от 21 до 30 лет, которые оказывали услуги интимного характера.