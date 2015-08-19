Нормативы Москвы: Как подать заявление в полицию

Елена Богданова. Фото: m24.ru/Александр Авилов

Подача заявления в полицию – не такое сложное дело, как кажется многим. О том, как это сделать и какой путь проходит обращение, m24.ru в рамках проекта "Лица порядка" рассказала начальник отдела делопроизводства и режима УВД по ЦАО Елена Богданова.

Для того чтобы подать заявление в полицию, необходимо обратиться в дежурную часть ближайшего территориального органа внутренних дел. Все они работают в круглосуточном режиме. Туда также можно позвонить по телефону и сообщить о проблеме оперативному дежурному.

Кроме того, помимо службы "02" в полиции действует телефон доверия. Номер телефона можно узнать на сайте Главного управления, он размещен во всех районных отделах полиции Москвы и нанесен на борт служебных автомобилей полицейских. Все разговоры записываются, на основании каждого звонка составляется рапорт, который является основанием для проведения проверки.

Есть еще другие варианты подачи заявления: можно записаться на прием к руководителям ОМВД, которые осуществляют прием граждан согласно утвержденного графика, а также написать заявление в электронном виде. На сайте Главного управления, УВД по ЦАО и соответственно других подразделений системы МВД России существует возможность подачи заявлений в электронном виде. Также Вы можете направить заявление письмом в адрес руководителя подразделения. Обычно они направляются заказным письмом с уведомлением.

При подаче заявления лично через дежурную часть, оно оформляется в письменном виде и регистрируется в специальном журнале. Вам обязательно выдают талон-уведомление с датой обращения и присвоенным номером. Это подтверждение того, что заявление зарегистрировано, по нему будет проведена проверка и принято процессуальное решение.

Каким бы ни был повод вашего обращения, заявление обязаны принять.

Кстати, если вы обратились в травмпункт и, скажем, сломали руку в драке или при других криминальных обстоятельствах, из травмпункта в полицию приходит телефонограмма, на ее основании проводится проверка. Такая же ситуация с поступлением в медицинские учреждения граждан с травмами, если они поясняют что травмы получены в результате совершения преступления, есть явные признаки криминальной травмы (ножевые и огнестрельные ранения и т.п.) или если граждане находятся в тяжелом состоянии и не могут пояснить причину травмы.

Вопреки бытующему мнению, вы не можете подойти к встретившемуся на улице полицейскому и тут же оставить заявление и получить талон-уведомление. Сотрудник патрульно-постовой службы не имеет при себе журнала и не может зарегистрировать ваше обращение должным образом. Все это делается в отделах полиции. Однако он обязан отреагировать на сообщение граждан и оказать необходимую помощь, например, если произошло какое-либо происшествие.

Получив ваше обращение в письменном виде, сотрудник подразделения делопроизводства докладывает о нем руководителю подразделения. Тот, в свою очередь, выносит резолюцию согласно сути обращения: "Иванов, Петров, Сидоров, прошу исполнить, провести проверку и т.п.". То есть начальник подразделения определяет исполнителя согласно компетенции и дает указание. Распоряжение заносится в журнал: какое заявление кому расписано, сроки исполнения. Сотрудник получает свой документ в канцелярии под роспись.

Если ваше обращение – это сообщение о преступлении, его должны рассмотреть в течение 10 дней. Если это любое другое заявление и сроки не уточняются, то исполнитель должен рассмотреть его и направить ответ в течение месяца. Если по заявлению требуется проведение дополнительных проверочных мероприятий, например, необходимо направить запросы в инстанции и получить ответы, срок рассмотрения заявления может быть продлен на основании мотивированного рапорта исполнителя. Если ответ задерживается без объективных причин, в отношении исполнителя может быть начата служебная проверка, итогом которой может стать дисциплинарное взыскание, вплоть до увольнения.

В ходе рассмотрения заявления с вами должны связаться полицейские и вызвать в отдел или приехать сами для уточнения подробностей и обстоятельств происшедшего, поэтому в заявлении оставляйте контактные телефоны, по которым вас можно найти.

По окончании срока рассмотрения выносится обоснованное решение, после чего письменный ответ направляется заявителю по почте или по e-mail. При подаче заявления вы можете указать удобный формат получения ответа. Например: "Прошу по адресу не отправлять, приду лично; прошу направить ответ по электронной почте."

Необходимо отметить, что вынесенное решение об отказе в возбуждении уголовного дела обязательно направляется в надзорный орган – прокуратуру для рассмотрения на предмет законности и обоснованности, а также на достаточность собранных материалов для принятия процессуального решения.

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Результатом рассмотрения заявления также может стать его направление в другие органы государственной власти для дальнейшего рассмотрения в соответствии с их компетенцией, если информация, изложенная в заявлении, не относится к сфере деятельности полиции. Также заявление может быть направлено в другое подразделение полиции, в случае если событие, ставшее причиной обращения в полицию, было на территории их обслуживания. В полиции это называется "отправить материал по территориальности".

Если вы беспокоитесь о судьбе заявления, можно прийти в канцелярию, назвать персональные данные и дату регистрации документа. По журналу проверяется состояние заявления, вам сообщают имя исполнителя и вынесенное решение. Если вы не получили ответ на руки, вам снимут копию и выдадут на месте.



Добавим, что отдел делопроизводства и режима работает не только с обращениями граждан: здесь обрабатывают практически всю документацию, получаемую Управлением, например указания руководящего состава Главного управления, переписку с органами государственной власти и муниципальных образований, внутреннюю и межведомственную переписку и т.д.

Елена Иванова сравнила работу своего отдела с кровеносной системой подразделения. Документооборот – это кровь. Если все сотрудники отдела одновременно заболеют, закроют дверь ключами и выйдут, работа полиции по многим направлениям деятельности будет практически парализована.