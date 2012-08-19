Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

19 августа 2012, 17:18

СК возбудил дело против высокопоставленных полицейских Москвы

полиция мошенничество Следственный комитет криминал

ИТАР-ТАСС

Начальник следственного отдела полиции МВД России по Гагаринскому району Москвы майор юстиции Роберт Ахметзянов и его заместитель майор юстиции Михаил Белов подозреваются в мошенничестве.

По версии следствия, полицейские вымогали и получили 90 тысяч евро от родственника обвиняемого по уголовному делу, которое вел Белов. За эту сумму полицейские обещали, что добьются для обвиняемого условного наказания.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, в отношении Белова и Ахметзяна возбуждено уголовное дело. Сейчас они задержаны, решается вопрос об аресте подозреваемых.

В СК подчеркнули, что преступление было выявлено исключительно благодаря профессионализму сотрудников УФСБ России по Москве и Московской области. Кроме того, комитет намерен провести проверку того, каким образом информация о мошенничестве просочилась в прессу.

Дело в том, что уголовное дело находится в производстве следственных органов Следственного комитета, а СМИ сообщали о происшедшем со ссылкой на ГУ МВД России по Москве.

Ссылки по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать