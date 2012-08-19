СК возбудил дело против высокопоставленных полицейских Москвы

ИТАР-ТАСС

Начальник следственного отдела полиции МВД России по Гагаринскому району Москвы майор юстиции Роберт Ахметзянов и его заместитель майор юстиции Михаил Белов подозреваются в мошенничестве.

По версии следствия, полицейские вымогали и получили 90 тысяч евро от родственника обвиняемого по уголовному делу, которое вел Белов. За эту сумму полицейские обещали, что добьются для обвиняемого условного наказания.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, в отношении Белова и Ахметзяна возбуждено уголовное дело. Сейчас они задержаны, решается вопрос об аресте подозреваемых.

В СК подчеркнули, что преступление было выявлено исключительно благодаря профессионализму сотрудников УФСБ России по Москве и Московской области. Кроме того, комитет намерен провести проверку того, каким образом информация о мошенничестве просочилась в прессу.

Дело в том, что уголовное дело находится в производстве следственных органов Следственного комитета, а СМИ сообщали о происшедшем со ссылкой на ГУ МВД России по Москве.