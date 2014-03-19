Уволены два сотрудника антикорруционного управления ГУ МВД Подмосковья

Уволены двое высокопоставленных сотрудников подмосковного управления экономической безопасности и противодействия коррупции, сообщает РИА Новости.

По результатам служебной проверки должностей лишились начальник оперативно-розыскной части УЭБиПК №3 полковник Андрей Позднышев и начальник первого отдела полковник Александр Мягков. Причины увольнения не сообщаются.

Стоит напомнить, что 26 февраля во время допроса следователи СК России задержали замначальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД Бориса Колесникова. Ранее были арестованы еще четыре сотрудника ГУЭБиПК. По версии следствия, офицеры "разрабатывали" сотрудника ФСБ, нарушая при этом статьи закона об оперативно-розыскной деятельности.

Предполагается, что оперативники планировали выдать себя за бизнесменов и предложить взять их "под крышу" за 10 тысяч долларов в месяц. Колесникова подозревают в том, что он лично утверждал и санкционировал все мероприятия по провокации взятки.