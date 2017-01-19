Задержана подозреваемая в краже золотых украшений почти на полмиллиона рублей

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Полицейские в Подмосковье задержали женщину, подозреваемую в краже золотых украшений на сумму свыше 440 тысяч рублей, сообщает пресс-служба главного управления МВД по области.

В полицию обратилась жительница Пушкина, которая рассказала, что из ее дома, расположенного на улице Речная Слободка в микрорайоне Мамонтовка, пропали драгоценности.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось задержать 50-летнюю подозреваемую. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье "Кража".