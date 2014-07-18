Подозреваемый сбежал из-под конвоя из наркологической больницы в ЮАО

Фото: ИТАР-ТАСС

Подозреваемый в совершении преступления, связанном с наркотиками, сбежал из-под конвоя из наркологической больницы на юге столицы.

"В четверг в 04:00 по московскому времени из наркологической больницы, расположенной на Болотниковской улице, совершил побег из-под стражи конвоя Отдела полиции по району Беговой, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч 2 ст. 228 УК РФ (Незаконный оборот наркотиков)", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Отмечается, что проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание подозреваемого. По факту совершенного побега проводится служебная проверка. Виновные лица и их непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, заверили в полиции