Хулиганов смогут привлекать к ответственности без заявления соседей

Дебоширов будут привлекать к ответственности без заявления соседей

Хулиганов, которые дебоширят у себя в квартире, можно будет наказывать без заявления соседей или родственников. Соответствующая статья появится в Кодексе об административных правонарушениях.

"Раньше многие жильцы не хотели писать заявления на дебоширов просто потому, что это их соседи. Люди не хотели связываться с полицией, чтобы не ходить, не давать показания", - рассказал в эфире радио "Москва FM" заместитель председателя Союза юристов Москвы Александр Толмачев.

Если закон будет принят, то москвичам больше не придется писать заявление на хулиганов, а можно будет сразу вызвать полицию.

Наказание для дебоширов будет ужесточено вплоть до ареста и обязательных работ на срок до 40 часов. "Оскорбительное поведение должно наказываться не только арестом до 15 суток, но и исправительными работами", - считает эксперт.

Сейчас за мелкое хулиганство привлекаются люди, которые шумят, матерятся и дерутся во дворах, подъездах, парках и на улицах. Теперь по новым правилам привлекать к ответственности смогут нарушителей общественного порядка в жилых помещениях.

По статистике МВД, большая часть преступлений совершается в квартирах. Главная проблема в том, что полиция даже приехав по вызову, не может ничего сделать, пока родственники хулигана, соседи или другие пострадавшие не напишут на него заявление.

Сейчас дебоширам грозит штраф от 500 до тысячи рублей либо административный арест на 15 суток. Если хулиган не подчинился требованиям полицейского, ему грозит штраф от тысячи до 2,5 тысяч рублей, либо административный арест на 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.