Полицейские со стрельбой задержали грабителей на востоке Москвы

Фото: m24.ru/Александр Авилов

На востоке Москвы с поличным задержаны грабители, пытавшиеся ограбить частный дом в одном из коттеджных поселков, расположенных рядом с МКАД. Как сообщает Агентство "Москва", для поимки преступников полицейским пришлось применить табельное оружие.

О совершаемом преступлении экипажу вневедомственной охраны УВД по ВАО Москвы, находившемуся на маршруте патрулирования, сообщили прохожие. На месте происшествия полицейские обнаружили пятерых неизвестных, которые выносили имущество из частного дома.

При виде стражей порядка подозреваемые попытались скрыться. Полицейским пришлось применить огнестрельное оружие. В итоге все пятеро были задержаны.

По факту применения табельного оружия проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Неделю назад в Москве ограбили квартиру генерального директора нескольких строительных фирм. Сумма ущерба составила 7 миллионов рублей.

По данным правоохранителей, в период с 6 по 9 января неизвестный проник в дом, вскрыв замок отмычками. При этом он заклеил дверные глазки соседних квартир жвачкой.