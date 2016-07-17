На западе Москвы ликвидирован притон для занятия проституцией

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Сотрудники полиции ликвидировали на западе Москвы притон для занятия проституцией. Он располагался в одном из домов на Ленинском проспекте, сообщает пресс-служба столичного управления МВД.

В ходе операции была задержана 45-летняя жительница Москвы, которая подозревается в организации данного притона. В притоне на момент проверки находились две гражданки в возрасте 25 и 32 лет. В отношении них были составлены административные протоколы по статье "Занятие проституцией".

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье "Организация занятия проституцией" и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Накануне правоохранительные органы закрыли притон для занятия проституцией на востоке Москвы. Интим-салон располагался прямо в квартире.

В ходе спецоперации были задержаны четыре девушки – три приезжие из ближнего зарубежья и одна жительница Ульяновской области. Их привлекли к административной ответственности.