Число выявленных мигрантов-нелегалов в Москве выросло на 72%

Около двух тысяч нелегальных мигрантов задерживают в столице ежедневно. При этом квота на трудовых мигрантов выполняется лишь на 70%. В связи с этим в Госдуму поступили поправки, по которым за организацию нелегальной миграции может грозить до 7 лет тюрьмы

Полиция и ФМС за первые три квартала года задержала в Москве более 15 тысяч мигрантов-нелегалов, сообщил начальник Управления охраны общественного порядка ГУ МВД РФ по Москве Вячеслав Козлов.

Этот показатель на 72% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Данная цифра, по мнению Козлова, отражает возросший объем работы, выполняемый полицией города по наведению порядка в вопросах миграции, передает "Интерфакс".

Сейчас полиция наказывает не только мигрантов, но и те фирмы, которые берут их на работу без оформления надлежащих документов. По данным на конец сентября, с работодателей было взыскано более 400 миллионов рублей штрафов.

"Эти вопросы на контроле держит начальник главка Анатолий Якунин, доклад о борьбе с нелегальной миграцией на селекторном совещании заслушивается ежедневно. Наверное, причины в том, что уже "накипело" у москвичей, поэтому с нас увеличился спрос", - отметил Козлов.

Согласно опросу общественного мнения, число россиян, в той или иной степени враждебно настроенных к людям других национальностей, за 2 года выросло с 44% до 50%, а тех, кто на себе ощущает такие настроения, увеличилось с 41% до 48%.

Статистика свидетельствует о постепенном снижении числа россиян, которые не обращают внимания на тот факт, что в РФ все чаще можно встретить рабочих из стран "ближнего зарубежья". Так, если в 2007 году 49% респондентов относились к этим фактам нейтрально, то к сентябрю 2012 года такую позицию занимают лишь 39% опрошенных.

С 18% до 11% сократилось число тех, кто относится к гастарбайтерам положительно, а отрицательные оценки возросли за тот же период с 31% до 47%. На вопрос о необходимости ограничить приезд в город/регион на постоянное место жительство и на заработки жителей других регионов страны ответили утвердительно 57% респондентов.